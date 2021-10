Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti veut vite oublier Ramos et Varane !

Publié le 1 octobre 2021 à 7h00 par A.C.

De retour au Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti s’est retrouvé avec un énorme chantier en défense.

Florentino Pérez a souhaité tourner une page importante du Real Madrid. Lors du dernier mercato estival, ce sont en effet deux cadres de ces dernières années qui sont partis, avec Sergio Ramos et Raphaël Varane. L’ancien capitaine du Real Madrid a décidé de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, tandis que l’international français a rejoint Paul Pogba et Cristiano Ronaldo à Manchester United. Si David Alaba est arrivé en provenance du Bayern Munich et qu’Eder Militao alterne le bon et le moins bon, un autre renfort devrait être offert à Carlo Ancelotti.

Ancelotti veut Bastoni au Real Madrid