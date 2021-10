Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joli coup s’offre à Leonardo !

Publié le 1 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG devra se renforcer offensivement l’été prochain. Et pour cela, Leonardo vient de voir une porte s’ouvrir.

Vit-on actuellement les derniers mois de Kylian Mbappé au PSG ? Ce n’est pas un secret, le Français veut jouer pour le Real Madrid et étant en fin de contrat, plus rien ne le retiendra de rejoindre la Casa Blanca à la fin de la saison, quand il sera libre. Si le PSG veut empêcher cela en prolongeant Mbappé, son départ se profile un peu plus chaque jour. Si tel était le cas, Leonardo devra alors s’activer pour remplacer le joueur de Mauricio Pochettino. Mais vers qui se tourner ?

Diaby ne dit pas non au PSG !