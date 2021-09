Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette nouvelle révélation sur la situation de Sergio Ramos !

Publié le 30 septembre 2021 à 10h15 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG cette saison, Sergio Ramos poursuit son travail de reprise en vue de son grand retour.

Cet été, le PSG a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Sergio Ramos. Le contrat du capitaine du Real Madrid n'a pas été prolongé au sein du club merengue, et malgré la concurrence d'autres grands clubs européens, c'est bien le PSG qui a attiré le défenseur espagnol. Toutefois, l'euphorie de son arrivée a été dissipée par les doutes qui planent sur son physique. Et pour cause, alors qu'il avait déjà très peu joué lors de la première partie de saison avec le Real Madrid, Sergio Ramos n'est toujours pas apparu sous le maillot parisien depuis son arrivée. Une situation qui commence à inquiéter.

Ramos poursuit son travail