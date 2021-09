Foot - PSG

PSG - Insolite : Les joueurs du PSG ont eu tout faux avec Lionel Messi !

Publié le 30 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il avait inscrit un but de classe mondiale quelques minutes avant face à Manchester City mardi soir (2-0), Lionel Messi a protégé le but du PSG lors d’un coup franc adverse en s’allongeant derrière le mur. Un épisode qui a choqué Rio Ferdinand.

Au cours du premier match de la saison de Ligue des champions du PSG au Parc des princes, le demi-finaliste de la dernière édition a pris sa revanche sur Manchester City. Alors que dans le dernier carré de la compétition le PSG n’était pas parvenu à remporter ne serait-ce qu’une manche de la double confrontation, Paris a pris le meilleur sur les Skyblues mardi soir grâce à des réalisations de l’incontournable Idrissa Gueye et Lionel Messi qui a inscrit le premier but de sa carrière avec le PSG. Cependant, malgré son bel enroulé en lucarne, Messi a également fait parler de lui en raison de sa position inhabituelle de sa part à côté du mur sur un coup franc de Riyad Mahrez.

« C'est irrespectueux, je n'aurais pas fait ça »