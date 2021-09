Foot - PSG

PSG - Malaise : L’étonnant coup de gueule de ce joueur de Guardiola sur Neymar !

Publié le 30 septembre 2021 à 5h00 par T.M.

Lors de la rencontre entre le PSG et Manchester City, cela a notamment chauffé entre Neymar et Aymeric Laporte. Au coup de sifflet final, l’international espagnol s’est d’ailleurs expliqué sur cette altercation.

Ce mardi, le PSG et Manchester City se retrouvaient en Ligue des Champions après la demi-finale de la saison dernière. Et au Parc des Princes, ce sont les hommes de Mauricio Pochettino qui ont été les plus forts grâce à des buts d’Idrissa Gueye et Lionel Messi. Malgré le score de 2-0, le combat était total sur la pelouse, en témoigne notamment l’accrochage entre Neymar et Aymeric Laporte durant la rencontre. Une prise de bec qui a quelque peu énervé le joueur de Pep Guardiola.

« Je ne comprends pas pourquoi il n'y a que moi qui prends un carton jaune »