PSG - Clash : Pierre Ménés pousse un énorme coup de gueule sur le cas Mbappé !

Publié le 30 septembre 2021 à 3h00 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé a une nouvelle fois été pointé du doigt pour sa prestation contre Manchester City mardi soir, Pierre Ménès ne comprend absolument pas les critiques à répétition contre l’attaquant du PSG et le fait savoir.

Tombeur de Manchester City mardi soir en Ligue des Champions (2-0), le PSG a surtout été porté par les prestations XXL de Gianluigi Donnarumma, Idrissa Gueye, Marco Verratti ou encore Marquinhos, qui ont tous rendu une très bonne copie face aux Citizens. Et de son côté, même si Kylian Mbappé est à l’origine du premier but mais également passeur décisif sur celui de Lionel Messi, l’attaquant français du PSG a encore fait l’objet de certaines critiques. Ce qui n’est pas du tout du goût de Pierre Ménès…

« On est sur ses côtes h24 »

Via son compte Twitter , Ménès s’est insurgé du traitement médiatique réservé à Kylian Mbappé malgré sa bonne performance d’ensemble avec le PSG : « À Metz il chambre. Pu**** ça n’arrive jamais. Il râle parce que Neymar lui fait pas de passe. Pu**** ça n’arrive jamais. On est sur ses côtes h24. C’est lui qui doit être à cran avec tant de connerie. Et je parle pas du papier de l’équipe hallucinant », lâche Pierre Ménès. Le message est passé…