Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La confession de Luis Suarez sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 1 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Parti à contrecoeur du FC Barcelone avant de rejoindre l’alléchant projet sportif du PSG, Lionel Messi voulait à tout prix prendre sa retraite en Catalogne d’après son ami Luis Suarez.

Contrairement à l’été 2020 au cours duquel il avait très clairement fait savoir à ses anciens dirigeants du FC Barcelone qu’il souhait utiliser sa clause lui permettant de rompre de manière unilatérale son contrat au Barça , la donne était bien différente lors de la dernière intersaison. Le sextuple Ballon d’or s’est présenté en larmes le 8 août dernier pour sa conférence de presse d’adieu au Camp Nou en raison de l’incapacité du FC Barcelone d’assumer son salaire pour le renouvellement de son ancien contrat, même si Messi était prêt à le diminuer en deux. Résultat ? Lionel Messi a filé au PSG où il a rejoint Neymar, son ancien compère d’attaque au FC Barcelone.

Messi voulait raccrocher les crampons au FC Barcelone