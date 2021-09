Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Suarez lâche ses vérité sur le départ de Messi !

Publié le 30 septembre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Leo Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG cet été, Luis Suarez ne cache pas avoir été déçu de la tournure des événements.

Cet été, le Paris Saint-Germain a frappé l’un des plus grands coups de l’histoire du mercato estival en s’attachant les services de Leo Messi. Celui qui a marqué son premier but cette semaine contre Manchester City ce mardi d’une sublime frappe à l’entrée de la surface a ainsi paraphé un contrat de deux ans assorti d’une année optionnelle supplémentaire. Le PSG a ainsi profité de l’incapacité du FC Barcelone à le prolonger en raison de ses soucis financiers. Cependant, la manière dont les choses se sont déroulées n’a pas forcément plu à Luis Suarez.

« Leo m'a dit qu'il voulait finir sa carrière au Barça »