Mercato - PSG : Cette révélation sur l'intégration de Lionel Messi en interne !

Publié le 30 septembre 2021 à 9h45 par A.M.

Libéré par son but contre Manchester City, Lionel Messi semble déjà très bien intégré au PSG où de nombreux observateurs le voit très heureux à Paris.

Arrivé au PSG cet été, Lionel Messi a finalement attendu quelques apparitions avant de débloquer son compteur de buts à Paris. Mais l'Argentin a bien choisi son moment puisque c'est contre Manchester City qu'il a inscrit sa première réalisation. Un but que le sextuple Ballon d'Or a célébré en grande pompe. Après la rencontre, Lionel Messi n'a d'ailleurs pas caché sa joie : « Oui très clairement, on a gagné contre un super adversaire. Il était très important pour nous de remporter ce match après le match nul contre Bruges (1-1). Je suis très content qu’on l’ait emporté et d’avoir marqué (grand sourire). »

Messi déjà très heureux à Paris ?