Mercato - PSG : Qatar, vente... Cette incroyable révélation sur l'arrivée de QSI !

Publié le 30 septembre 2021 à 13h45 par A.M.

En 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari avec l'arrivée du fonds d'investissement QSI. Et pourtant, cinq ans plus tôt, l'arrivée d'investisseurs qataris avait été écartée par les décideurs parisiens.

Après plusieurs saisons sous pavillon américain avec Colony Capital, le PSG a changé de dimension avec l'arrivée du Qatar. En effet, le fonds d'investissement QSI a racheté le club de la capitale et depuis, les ambitions parisiennes ont clairement changé de manières radicales puisque le PSG a recruté de nombreuses stars. Et pourtant, tout aurait pu capoter comme le révèle Luc Dayan. Fin connaisseur de cet écosystème et spécialiste en restructuration de clubs professionnels, l'ancien président du RC Lens et du FC Nantes annonce que son projet de rachat du PSG en 2006 avait échoué notamment à cause de la présence de fonds... qataris.

«Le projet de rachat du PSG que je portais a échoué parce que des personnalités politiques parisiennes ont freiné en voyant des fonds qataris»