Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier transfert prend forme pour cet hiver !

Publié le 30 septembre 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que l'AC Milan n'a toujours pas trouvé d'accord avec Franck Kessie, un départ en janvier pourrait être la meilleure solution. Une aubaine pour le PSG.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Franck Kessie revient avec insistance du côté du PSG. Et pour cause, le contrat de l'international ivoirien s'achève en juin prochain et les discussions pour une prolongation à l'AC Milan semble dans une impasse puisque le club lombard refuse de céder aux exigences de l'agent de Franck Kessie. Par conséquent, afin d'éviter une issue similaires aux dossiers Donnarumma et Calhanoglu, l'AC Milan pourrait se résoudre à vendre son joueur dès le mois de janvier comme l'explique le journaliste italien Rudy Galetti.

L'impasse est totale dans le dossier Kessie