Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse anglaise relance le feuilleton Verratti, mais…

Publié le 30 septembre 2021 à 11h15 par Th.B.

Afin de tranquillement préparer la succession de Kevin de Bruyne et d’Ilkay Gündogan, Manchester City devrait chercher un joueur de l’acabit de Marco Verratti selon la presse britannique. Néanmoins, le milieu de terrain italien n’aurait en tête que sa continuité au PSG et le respect de son contrat.

Membre incontournable de l’entrejeu du PSG, Marco Verratti est parvenu à faire tomber Pep Guardiola sous son charme comme l’entraîneur de Manchester City l’a fait savoir mardi soir après la défaite des siens au Parc des princes pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions (2-0). « Je suis amoureux. C’est un joueur exceptionnel, parce que quand il est sous pression il arrive toujours à faire une touche supplémentaire.(…) Ce n’est pas un joueur pour les longues passes, mais vous pouvez toujours compter sur lui pour construire le jeu et il sait exactement où sont les espaces pour créer une occasion ». Et cette déclaration pourrait-elle déboucher sur une tentative de transfert de la part de Manchester City pour le milieu de terrain du PSG ?

Manchester City pourrait s’intéresser à un joueur tel que Verratti, mais tout est clair pour son avenir !