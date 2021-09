Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta s’active déjà pour la succession de Koeman !

Publié le 30 septembre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il semble clair que Ronald Koeman ne devrait pas s’éterniser sur le banc du FC Barcelone, la direction du club catalan aurait déjà de nombreuses idées afin de le remplacer.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a un peu plus d’un an sous la présidence de Josep Maria Bartomeu, Ronald Koeman s’est retrouvé sur la sellette à plusieurs reprises depuis que Joan Laporta est aux manettes. Ce fut notamment le cas en fin de saison dernière, période au cours de laquelle le président du Barça avait songé à s’en séparer avant de finalement le conserver faute de remplaçant. Mais cette fois, en plein coeur d’un début de saison cauchemardesque pour les Blaugrana , le glas de l’aventure de Ronald Koeman sur le banc du Barça semble être sur le point de sonner. Ce début de campagne en Ligue des champions devraient provoquer sa chute si l’on en croit la presse espagnole après deux défaites 3-0, la première il y a deux semaines contre le Bayern Munich au Camp Nou et la seconde ce mercredi sur la pelouse de Benfica.

Trois pistes ouvertes, une autre déjà à oublier