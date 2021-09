Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Le plan de vol de Pérez est dévoilé !

Publié le 1 octobre 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid s’est montré discret sur le dernier marché des transferts, Florentino Pérez envisage de faire venir Kylian Mbappé et Erling Haaland l’été prochain. Et le président merengue devrait avoir les liquidités nécessaires.

Si le Real Madrid n’a pas frappé fort lors de la dernière intersaison, Florentino Perez espère réaliser deux gros coups l’été prochain. Même si la Casa Blanca a souffert de la crise économique engendrée par la Covid-19, elle se doit d’être très active lors du prochain mercato estival. Et le Real Madrid est en capacité financière de fortement marquer les esprits.

Le Real Madrid va encore faire des économies