Mercato - PSG : Leonardo aura fort à faire pour remplacer Kylian Mbappé…

Intéressé par les profils d’Erling Braut Haaland et de Robert Lewandowski en cas de départ de Kylian Mbappé ou ailleurs à la prochaine intersaison, le PSG verrait ces dossiers tourner au vinaigre.

À la toute fin du mercato estival, le PSG est certes parvenu à repousser les avances du Real Madrid en ce qui concerne un transfert de Kylian Mbappé. Cependant, le feuilleton Mbappé est loin d’être terminé puisque le contrat du champion du monde arrivera à expiration à la fin de la saison au Paris Saint-Germain. Et d’après Fabrizio Romano notamment, la volonté première de Kylian Mbappé serait de plier bagage en fin de saison afin de débouler libre de tout contrat au Real Madrid. Ce serait d’ailleurs le message qu’il aurait fait passer auprès de ses plus proches coéquipiers au PSG. De quoi faire trembler Leonardo ? Pas vraiment si l’on en croit son interview pour Canal+ à la mi-septembre au cours de laquelle il avouait ne pas imaginer un départ de Kylian Mbappé et encore moins l’avenir du PSG sans sa pépite. Le10sport.com vous a d’ailleurs confié le 27 août dernier qu’à la demande de l’Émir du Qatar, les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient lui offrir un salaire qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé du PSG derrière Neymar. Pour le moment, aucun signe d’une avancée dans ce dossier. De quoi pousser le PSG à explorer d’autres horizons en se penchant notamment sur l’éventuelle succession de Kylian Mbappé. Deux noms reviennent avec insistance ces derniers temps en les personnes de Robert Lewandowski et d’Erling Braut Haaland, deux pistes évoquées par le10sport.com le 25 août.

Lewandowski plus proche d’une prolongation que d’un départ du Bayern Munich !

« S'il est possible que je quitte la Bundesliga pour jouer dans un autre pays ? C'est une question que j'entends depuis des années, mais je n'ai rien en tête » . Voici le témoignage que Robert Lewandowski livrait dernièrement à EFE en faisant d’ailleurs savoir qu’il était à 100% concentré sur le Bayern Munich, club avec lequel il a inscrit un nombre important de buts qui lui a permis de décrocher le Soulier d’or européen. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Lewandowski pourrait prolonger son aventure selon Sport BILD si ses dirigeants lui apportait la garantie qu’il puisse conserver un rôle clé dans l’équipe bien qu’il soit âgé de 33 ans. De son côté, la direction du Bayern Munich n’aurait qu’un objectif : lui faire signer un nouvel engagement contractuel. Une opération mal embarquée donc pour le PSG.

