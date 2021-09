Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable coup tenté par Laporta ?

Publié le 30 septembre 2021 à 23h00 par A.C.

En fin de contrat avec l’Ajax Amsterdam, André Onana semble être suivi par un grand nombre de clubs... dont le FC Barcelone.

La récente défaite face à Benfica en Ligue des Champions (3-0), n’a fait que confirmer la crise du FC Barcelone. La presse catalane descend en flamme l’équipe de Ronald Koeman, qui semble d’ailleurs plus que jamais proche d’un départ. Même les cadres comme Marc-André Ter Stegen semblent être remis en cause. Le gardien allemand, considéré comme l’un des meilleurs à son poste, est en effet pointé du doigt avec notamment une action assez étrange face à Benfica ce mercredi, qui a terminé sur un poteau par miracle.

Un retour au bercail pour André Onana