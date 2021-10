Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une icône du Real Madrid postule pour l’après-Koeman !

Publié le 2 octobre 2021 à 7h00 par Th.B.

Ayant effectué une très grande partie de sa carrière au Real Madrid, avec seulement une pige au Besiktas en dehors du club merengue, Guti s’est dit prêt à entraîner le FC Barcelone qui est pourtant le rival historique de la Casa Blanca.

Ce samedi, lors du déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de l’Atletico de Madrid, Ronald Koeman pourrait bien disputer son dernier match sur le banc du club culé. En effet, les réunions entre le président Joan Laporta et son conseil d’administration se sont multipliées ces derniers jours et la trêve internationale pourrait bien sonner le glas de l’aventure de Koeman en Catalogne. L’ancienne icône du FC Barcelone et héros de Wembley en 1992 témoignerait verrait sa direction scruter le marché afin de lui trouver un successeur.

Guti ouvre la porte à l’option d’entraîner le Barça !