Mercato - Barcelone : Ronald Koeman est en plein doute pour son avenir…

2 octobre 2021

Alors que la presse est en feu quant au potentiel licenciement de Ronald Koeman et de la nomination de son successeur, l’entraîneur du FC Barcelone a clairement fait savoir qu’il ne savait rien de la suite des opérations.

Avec un deuxième revers en autant de journées de la phase de poule de la Ligue des champions mercredi soir sur la pelouse du Benfica Lisbonne (3-0), l’avenir de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone s’écrirait de plus en plus en pointillés. D’ailleurs, comme le journaliste Marcelo Bechler le confiait jeudi matin, une réunion menée par le conseil d’administration a eu lieu jeudi après-midi pour définir de la marche à suivre et de la marge économique à disposition du club culé quant à un éventuel licenciement de Koeman afin de nommer son remplacement. Pour le moment et alors que l’Atletico de Madrid reçoit le FC Barcelone ce samedi soir à 21h, l’entraîneur du Barça est toujours sur le banc. Et il ne sait absolument pas de quoi son avenir sera fait pour le moment.

« Personne ne m'a rien dit »