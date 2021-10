Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message lourd de sens de Koeman sur sa succession !

Publié le 1 octobre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il semble être sur le point de quitter le FC Barcelone, Ronald Koeman a envoyé un message clair à l’adresse de son successeur.

Selon toute vraisemblance, Ronald Koeman ne sera plus l’entraineur du FC Barcelone après le retour de la prochaine trêve internationale. En effet, l’entraineur néerlandais est annoncé sur la sellette depuis maintenant une dizaine de jours en raison des mauvais résultats de son équipe. Ainsi, le choc contre l’Atlético de Madrid ce samedi pourrait être son dernier match en tant que technicien des Blaugrana , le club catalan cherchant déjà à enrôler son successeur. Mais Ronald Koeman s’est néanmoins montré clair sur un point ce vendredi en conférence de presse : il n’est pas sûr que son successeur fera mieux que lui.

« Je ne sais pas si un autre entraîneur ferait mieux »