Mercato - Barcelone : Joan Laporta est fixé pour Roberto Martinez !

Publié le 1 octobre 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que Roberto Martinez ferait partie des candidats pour la succession de Ronald Koeman, le FC Barcelone saurait comment le déloger de son poste avec la sélection belge.

Tout indique que Ronald Koeman vit ses derniers jours sur le banc du FC Barcelone. En effet, plus contesté que jamais, l’entraineur néerlandais devrait prochainement être démis de ses fonctions, et les pistes ne manquent pas pour le remplacer. Xavi, Andrea Pirlo, Antonio Conte, Roberto Martinez… Tels sont les entraineurs qui ont été annoncés dans le viseur des Blaugrana pour prendre la suite de Ronald Koeman. Et avec le dernier cité, le FC Barcelone saurait maintenant comment précéder pour s’attacher ses services.

Il faudra verser une petite indemnité pour enrôler Roberto Martinez