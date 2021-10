Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà le grand favori pour la succession de Koeman !

Publié le 1 octobre 2021 à 8h30 par H.G. mis à jour le 1 octobre 2021 à 8h31

Alors que le FC Barcelone cherche à remplacer Ronald Koeman, le club catalan serait en train d’accélérer dans l’optique de recruter Andrea Pirlo.

Bien que son contrat expire le 30 juin prochain, Ronald Koeman ne devrait pas s’éterniser sur le banc du FC Barcelone. Et pour cause, le club catalan est en train de s’engouffrer dans une profonde crise sportive sans que le Néerlandais semble en mesure d’y faire quoi que ce soit, et ce d’autant plus que ses relations avec Joan Laporta seraient au point mort. Autant de raisons qui poussent donc le Barça à chercher un nouvel entraineur. Et dans cette optique, la piste Andrea Pirlo pourrait bien être en train de s’accélérer si l’on en croit les derniers échos venus d’Italie.

Une décision dès ce week-end pour Andrea Pirlo ?