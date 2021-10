Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez en remet une couche sur son départ !

Publié le 1 octobre 2021 à 7h30 par D.M.

Aujourd'hui à l'Atlético, Luis Suarez est revenu sur son départ du FC Barcelone. L'attaquant uruguayen garde une certaine rancœur envers ses anciens dirigeants et Ronald Koeman, qui n'ont pas hésité à le mettre de côté durant l'été 2020.

Après sa défaite en Ligue des champions face au Benfica (3-0) ce mercredi, le FC Barcelone a désormais rendez-vous avec l’Atlético samedi soir. Une rencontre particulière pour Luis Suarez, ancien joueur du club catalan. Aux côtés de Lionel Messi, l’attaquant uruguayen avait fait les beaux jours du FC Barcelone durant six saisons avant d’être mis de côté par Ronald Koeman durant l’été 2020. Plus d’un an après son départ, Suarez garde une certaine forme de rancœur envers le technicien qui l’a traité « comme s’il avait 15 ans ». Dans un entretien accordé aux médias espagnols, le joueur est revenu longuement sur son départ de la formation blaugrana et n'a pas épargné ses anciens dirigeants.

« Être traité comme ça m'a fait mal »