Mercato : Le verdict de Deschamps sur le choix de Griezmann de revenir à l’Atletico !

Publié le 1 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

De retour à l’Atletico de Madrid deux ans après son départ au FC Barcelone, Antoine Griezmann est sur la bonne voie d’après Didier Deschamps.

Antoine Griezmann a été poussé vers la sortie par le FC Barcelone dans les derniers jours du mercato et en grande partie en raison des problèmes financiers rencontrés par le Barça qui a même été contraint de laisser filer Lionel Messi au PSG. Après deux saisons au cours desquelles il ne s’est jamais réellement imposé en tant que titulaire indiscutable, Griezmann a retrouvé l’Atletico de Madrid lors des dernières minutes du mercato pour le plus grand bonheur du champion du monde.

« Son dernier match contre Milan avec un but va dans le bon sens »