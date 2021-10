Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce nouveau message fort envoyé à Longoria !

Publié le 1 octobre 2021

Au terme d'un mercato très actif, le travail de Pablo Longoria n'en finit plus d'être commenté. Laure Boulleau souligne notamment l'excellent recrutement de l'OM.

Cet été, l'OM s'est montré très actif avec l'arrivée de pas moins de 11 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Un travail qui porte ses fruits compte tenu du bon début de saison de l'OM. Et comme le souligne Laure Boulleau, Pablo Longoria a vraiment bien travaillé durant le mercato.

«Il y a un effectif qui a été super bien réfléchi»