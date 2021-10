Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour l’après-Koeman, Laporta ne pourra pas compter sur cet ancien du Barça !

Publié le 1 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il figurerait dans le viseur du président Joan Laporta dans le cadre de la succession de Ronald Koeman au FC Barcelone, Luis Enrique a remis les pendules à l’heure.

Après les deux premières journées de la phase de poules de la Ligue des champions, le FC Barcelone compte 0 point s’étant lourdement inclines face au Bayern Munich et au Benfica Lisbonne 3 buts à 0 à chaque rencontre. De quoi mettre le Barça dans une position délicate pour le reste de sa campagne européenne et de placer Ronald Koeman encore plus sur la sellette. Et alors qu’il devrait être maintenu jusqu’à ce week-end et le match opposant l’Atletico de Madrid au FC Barcelone, l’entraîneur du Barça pourrait être démis de ses fonctions lors de la trêve internationale d’octobre.

Pas de retour au Barça dans l’immédiat pour Luis Enrique