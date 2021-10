Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 1 octobre 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est dans une position plus qu’inconfortable actuellement au FC Barcelone, Ronald Koeman a une nouvelle fois tenu à défendre son travail ce vendredi après-midi en conférence de presse.

Ce samedi soir, le FC Barcelone affrontera l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano pour le compte de la huitième journée de Liga, et il s’agira alors sans doute du dernier match de Ronald Koeman à la tête du club catalan. En effet, il est annoncé depuis maintenant une dizaine de jours que l’entraineur néerlandais est sur la sellette en raison des mauvais résultats de son équipe, tout en sachant que sa relation avec son président Joan Laporta serait désormais au point mort. La direction du Barça s’activerait d’ailleurs déjà dans l’optique de trouver son successeur, Andrea Pirlo semblant actuellement tenir la corde dans cette optique si l’on en croit la tendance ce parue dans la presse au cours des dernières heures.

« J'aimerais pouvoir prendre la parole un jour et dire ce que je pense »