Mercato - Barcelone : La nouvelle mise au point de Koeman sur son avenir !

Publié le 1 octobre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que son avenir s’écrit plus que jamais en pointillés sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a assuré qu’il restait… pour l’instant.

Tandis que le FC Barcelone traverse une profonde crise sportive en ce début de saison, Ronald Koeman est plus que jamais annoncé sur la sellette. La direction du club catalan serait même d’ores et déjà à la recherche de son successeur, Andrea Pirlo semblant se détacher dans cette optique depuis quelques heures. Mais de son côté, Ronald Koeman se prépare encore à affronter l’Atlético de Madrid ce samedi soir en Liga. Et il ne cache pas qu’il ne traverse pas sa période la plus facile à vivre au FC Barcelone.

« Sincèrement, je pourrais aller mieux »