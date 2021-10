Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échec se confirme pour la succession de Koeman !

Publié le 1 octobre 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone cherche un nouvel entraineur, celui-ci ne devrait pas être Marcelo Gallardo selon toute vraisemblance.

Xavi, Antonio Conte, Andrea Pirlo, Roberto Martinez… Tels sont les noms évoqués ces derniers jours dans l’optique de prendre la succession de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. En effet, celui qui est sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club catalan devrait prochainement être démis de ses fonctions en raison des mauvais résultats du Barça en ce début de saison. Ainsi, la direction barcelonaise travaille d’arrache-pied dans l’optique d’enrôler son successeur.

Marcelo Gallardo ne viendra visiblement pas