Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande annonce pour le retour de Xavi !

Publié le 1 octobre 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est à la recherche d’un nouvel entraîneur, de premiers contacts auraient déjà eu lieu de manière indirecte entre Xavi et son club de toujours.

Selon toute vraisemblance, Ronald Koeman n’ira pas jusqu’au bout de son contrat au FC Barcelone. Engagé jusqu’au 30 juin prochain, le technicien néerlandais devrait prochainement être démis de ses fonctions dans la mesure où il semble incapable de redresser la situation du club catalan et que ses relations avec Joan Laporta semblent au point mort. Toute la question est donc de savoir quelle sera l’identité de son successeur. Et si la presse italienne envoie Andrea Pirlo au Barça dans cette optique, il ne faut pas non plus oublier la piste menant à Xavi, actuellement entraineur à Al-Sadd.

Xavi serait prêt à revenir dès maintenant