Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Gallardo répond pour le Barça !

Publié le 30 septembre 2021 à 21h00 par A.C.

Joan Laporta multiplie les pistes pour trouver le remplaçant de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Alors que le nom de Marcelo Gallardo est sorti, la réponse est déjà tombée.

On ne parle plus que de ça en Catalogne. Défait une nouvelle fois en Ligue des Champions, le FC Barcelone est au plus mal et Ronald Koeman est plus que jamais annoncé sur le départ. La rupture serait totale avec le président Joan Laporta, qui s’efforce actuellement de lui trouver un successeur capable de prendre en main les rênes d’une équipe en pleine reconstruction, après le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. D'innombrables noms ont été évoqués ces derniers jours, avec notamment celui de Marcelo Gallardo, qui est l’une des cibles récurrentes du Barça quand il s’agit des entraineurs.

La réponse du clan Gallardo