Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à tenter une opération totalement improbable avec... Salah ?

Publié le 30 septembre 2021 à 19h00 par D.M.

En quête de nouveaux renforts à moindre coût, le FC Barcelone suivrait la situation de Mohamed Salah, sous contrat jusqu'en 2023 avec Liverpool.

Le FC Barcelone s’enfonce chaque jour, un peu plus, dans le rouge. En grande difficulté financière, le club catalan ne parvient pas, non plus, à sauver les apparences sur le terrain. Face à Benfica en Ligue des champions ce mercredi, la formation blaugrana a subi une nouvelle contreperformance (3-0), quelques jours seulement après une lourde défaite face au Bayern Munich. Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman devrait quitter son poste avant la fin de la saison, tandis que certains choix estivaux de Joan Laporta commencent à être discutés à l’instar de celui de recruter Luuk de Jong. Prêté jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant a raté deux grosses occasions et pourrait bien quitter la Catalogne à la fin de la saison si ses prestations demeurent décevantes.

Salah dans le viseur du Barça ?