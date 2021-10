Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prêt à tenter un coup avec Jürgen Klopp ?

Publié le 1 octobre 2021 à 13h00 par H.G.

Dans un contexte où le FC Barcelone est en quête d’un nouvel entraineur, la presse catalan explique que Joan Laporta ne cacherait pas son admiration pour Jürgen Klopp.

L’aventure de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone semble arriver à son terme. En effet, celui qui est sous contrat jusqu’en juin prochain devrait prochainement être démis de ses fonctions, et toute la question est désormais de savoir quelle sera l’identité de son remplaçant. Dans cette optique, Joan Laporta aurait un grand rêve si l’on en croit les informations dévoilées par Mundo Deportivo , à savoir Thomas Tuchel. Mais bien évidemment, en l’état, cette piste est impossible à concrétiser pour le Barça. Et l’entraineur de Chelsea ne serait pas le seul technicien allemand qui ferait rêver le président du FC Barcelone.

Joan Laporta suit Jürgen Klopp depuis des années