Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prêt à tenter un coup… avec Thomas Tuchel ?

Publié le 1 octobre 2021 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone cherche un nouvel entraîneur, Joan Laporta serait un immense fan de Thomas Tuchel. Mais ce dossier parait en l’état très compliqué à boucler.

La fin est proche pour Ronald Koeman au FC Barcelone. En effet, sous contrat jusqu’en juin prochain, l’entraineur néerlandais devrait prochainement être démis de ses fonctions dans la mesure où il ne parvient pas à redresser la situation sportive délicate du club catalan. Ainsi, le Barça s’est lancé en quête d’un nouveau technicien et aurait plusieurs cibles dans cette optique, de Xavi à Andrea Pirlo en passant par Roberto Martinez et Antonio Conte. Cependant, le grand rêve de Joan Laporta ne serait pas ces quatre hommes, mais Thomas Tuchel !

Joan Laporta admire les qualités de Thomas Tuchel, mais…