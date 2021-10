Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Avant le choc face à l’OL, Puel calme le jeu pour son avenir !

Publié le 2 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que son avenir fasse beaucoup parler, Claude Puel a profité de son passage en conférence de presse avant le derby face à l’OL afin de faire un point sur sa situation délicate à l’ASSE.

Depuis le début de la saison, et en plus de l’incertitude qui règne autour du projet de la vente du club, l’ASSE traverse une situation délicate également sur le plan sportif. Après trois matchs nuls pour la reprise de la Ligue 1 en août, le club stéphanois a enchaîné 5 défaites de suite et dont une cuisante à domicile face à l’OGC Nice samedi dernier (3-0). RMC Sport a fait savoir en début de semaine que pour le moment, aucune démarche pour que Claude Puel soit démis de ses fonctions d’entraîneur n’aurait été préparée. Et le coach de l’ASSE a fait un point sur sa situation ces dernières heures.

« La pression ? Vous êtes encore jeune, ça fait un moment que je suis là »