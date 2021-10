Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle annonce de Puel sur son avenir !

Publié le 1 octobre 2021 à 15h45 par A.M.

Alors que les supporters de l'ASSE ont réclamé la démission de Claude Puel lors de la déroute contre l'OGC Nice (0-3), le manager des Verts se montre compréhensif.

Déjà englué en bas de tableau, l'ASSE a coulé contre l'OGC Nice (0-3) et pointe désormais à la dernière place en Ligue 1 avec aucune victoire en huit rencontres. Un bilan catastrophique qui a poussé les supporters stéphanois à réclamer la démission de Claude Puel durant le match face aux Aiglons. Un message que le manager stéphanois a bien évidemment entendu. Conscient de la pression autour de lui, surtout en marge du derby, Claude Puel se montre toutefois compréhensif.

«Il y a une frustration mais on la comprend»