Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Claude Puel répond clairement à ses détracteurs !

Publié le 30 septembre 2021 à 20h45 par A.M.

Régulièrement pointé du doigt pour sa rigidité de façade, Claude Puel monte au créneau et affirme être bien plus ouvert qu'en apparence.

Claude Puel est l'un des entraîneurs les plus expérimentés en Ligue 1. En effet, le natif de Castres a débuté sa carrière en 1999 en prenant en mains l'AS Monaco avant d'enchaîner avec le LOSC, l'OL et l'OGC Nice. Et après un passage en Premier League, à Southampton puis à Leicester, Claude Puel est revenu en France il y a deux ans en prenant la succession de Ghislain Printant sur le banc de l'ASSE. Et bien qu'il soit déjà bien connu en Ligue 1, cela n'empêche pas les critiques concernant notamment son comportement. Présenté comme quelqu'un de froid et rigide, Claude Puel lâche ses vérités sur sa personnalité.

«Moi j’ai toujours la même personnalité, le même caractère»