ASSE - Malaise : Une énorme fracture en interne ? La réponse de ce joueur de Puel !

Publié le 26 septembre 2021 à 14h10 par T.M.

Sur le terrain, l’ASSE n’y arrive toujours pas. Malgré cela, les Verts restent soudés à en croire Zaydou Youssouf.

Après 8 journées de Ligue 1, l’ASSE ne compte que 3 petits points, stagnant actuellement dans la zone rouge. Pire encore, les hommes de Claude Puel n’ont jamais gagné depuis le début du championnat. Ce samedi, ils ont d’ailleurs enregistré une 5ème défaite, en s’inclinant lourdement face à l’OGC Nice de Christophe Galtier (0-3). La situation devient donc critique dans le Forez et la crise s’annonce chez les Verts. Pour autant, l’heure n’est pas à la désolidarisation au sein de l’effectif de Claude Puel.

« Dans le groupe on est tous unis »