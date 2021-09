Foot - ASSE

ASSE : Le message fort de Puel après la défaite à Monaco

Publié le 22 septembre 2021 à 22h09 par La rédaction

Malgré la défaite de l’AS Saint-Etienne sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1), Claude Puel reste satisfaisait du visage affichée par son équipe.