Mercato - ASSE : Entre la vente du club et les résultats, Puel dresse un constat clair…

Publié le 26 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que l’ASSE n’y arrive pas et n’a toujours pas remporté le moindre match en Ligue 1 cette saison, Claude Puel a fait un point sur la situation sportive et extra sportive.

En début de saison, l’ASSE a enchaîné trois matchs nuls de suite avant de totalement sombrer en alignant depuis cinq défaites d’affilée dont la dernière à domicile samedi face à l’OGC Nice (0-3). Et pour ne pas faciliter la tâche de Claude Puel et du staff stéphanois, les Verts ne cessent de faire parler d’eux dans la presse en raison de la potentielle vente du club. Après l’énième contre performance de l’ASSE samedi, Claude Puel a tenu à mettre les choses au clair.

« Je ne veux pas rechercher de causes, c’est un ensemble de choses »