ASSE - Polémique : Le gros coup de gueule de Puel sur les incidents en Ligue 1 !

Publié le 24 septembre 2021

Interrogé sur les nombreux incidents survenus en Ligue 1 ces dernières semaines, Claude Puel a reproché le manque de sévérité de certains clubs, mais aussi des instances.

La préfète de la Loire a autorisé plusieurs centaines de supporters niçois à se rendre à Saint-Etienne pour assister à la rencontre entre l’OGC Nice et l’ASSE. Un match placé sous haute surveillance. Pour éviter des débordements, des dispositifs ont été mis en place par les autorités. Il faut dire que plusieurs incidents sont intervenus, ces dernières semaines, dans les stades de Ligue 1. Interrogé sur ces débordements, Claude Puel a indiqué que les autorités, mais aussi plusieurs équipes s'étaient montrées laxistes ces dernières années.

« Par moment on n’a pas été assez sévère »