ASSE

ASSE - Malaise : Une rupture avec les supporters ? La réponse de ce cadre de Puel !

Publié le 27 septembre 2021 à 1h45 par La rédaction

Samedi dernier, l'AS Saint-Etienne a perdu contre l'OGC Nice. Une défaite qui a fait mal aux supporters stéphanois. Alors qu'il a eu un échange avec les fans de l'ASSE après la rencontre, Mahdi Camara a raconté leur conversation.

Encore une défaite pour l'ASSE ! Etant classé 20ème de Ligue 1, les résultats du club stéphanois passent mal auprès du KOP stéphanois, surtout une semaine avant le derby contre L'OL. Alors que les supporters des Verts ont montré leur colère aux joueurs juste après leur défaite de samedi contre Nice, Mahdi Camara a eu un échange avec eux. Un échange qu'il a raconté au micro de Prime Video dans la foulée.

«Les supporters sont venus nous parler car on arrive bientôt au derby»