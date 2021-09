Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Ces terribles révélations sur Claude Puel et ses joueurs !

Publié le 26 septembre 2021 à 22h45 par T.M.

La crise frappe actuellement l’ASSE et en interne, il y aurait certaines tensions entre Claude Puel et ses joueurs. Explications.

Avec 0 victoires et seulement 3 points au compteur en Ligue 1, l’ASSE vit un début de saison très compliqué. La crise couve dans le Forez, mais après la défaite de ce samedi contre l’OGC Nice (0-3), Zaydou Youssouf avait démenti toute cassure en interne, lâchant devant les journalistes : « Non, dans le groupe on est tous unis. Les supporters sont déçus c’est normal parce qu’on est dans les dernières places du classement et qu’on n’a toujours pas gagné cette saison. Mais je le répète, à nous de travailler plus, il n'y a que ça qui payera ».

Ça se fissure à Saint-Etienne ?