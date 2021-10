Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Messi... L'énorme sortie de Pochettino !

Publié le 1 octobre 2021 à 13h45 par A.M.

Entraîneur du PSG depuis janvier dernier, Mauricio Pochettino assure vivre dans un rêve et se montre reconnaissant de pouvoir entraîner des joueurs tels que Neymar, Kylian Mbappé ou Lionel Messi.

En janvier dernier après le licenciement de Thomas Tuchel, le PSG a décidé de confier son banc de touche à Mauricio Pochettino qui présente l'avantage de parfaitement connaître le club parisien. Et pour cause, l'Argentin y avait évolué en tant que joueur entre janvier 2001 et juin 2003. Un retour au PSG qui enchante Mauricio Pochettino qui a récupéré un effectif composé de stars comme Neymar et Kylian Mbappé, sans oublier l'arrivée de Lionel Messi cet été.

«C'est un rêve qui se réalise»