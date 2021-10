Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance un joli coup à 0€ !

Publié le 1 octobre 2021 à 11h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Marcelo Brozovic peine à trouver un accord avec l'Inter Milan pour prolonger son bail. Une aubaine pour le PSG, toujours à l'affût dans ce dossier.

Cet été, le PSG a réalisé un énorme mercato, sans se ruiner en indemnité de transfert. Et pour cause, sur ses six recrues, quatre ont débarqué libres à savoir Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Et face à cette réussite, le club de la capitale pourrait bien poursuivre sur cette lancée. C'est ainsi que les noms de Paul Pogba, Franck Kessie ou encore Antonio Rüdiger circulent avec insistance. Mais ce n'est pas tout.

Le PSG est toujours à l'affût pour Brozovic