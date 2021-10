Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau message fort de Suarez à Messi après son départ du Barça !

Publié le 1 octobre 2021 à 9h45 par A.M.

Très proche de Lionel Messi, Luis Suarez a reconnu qu'affronter le FC Barcelone sans son ami serait bizarre. Mais l'Uruguayen est toutefois ravi pour le néo-Parisien.

Un an après le départ de Luis Suarez, c'est Lionel Messi qui a quitté le FC Barcelone. Le dernier membre de la MSN est donc parti afin de s'engager avec le PSG cet été. La Pulga avait déjà été très agacée par le départ du Pistolero, les deux hommes étant très proches. Les deux attaquants s'étaient retrouvés lors des matches opposant l'Atlético au Barça la saison dernière, mais samedi, les Colchoneros accueilleront les Catalans cette fois-ci sans Lionel Messi. Luis Suarez reconnaît que la situation est particulière.

«Les choses arrivent pour une raison»