Mercato - PSG : Quel coup à 0€ doit boucler Leonardo en priorité ?

Publié le 1 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Après ce mercato estival, Leonardo semble parti pour continuer sa politique de recrutement de joueurs libres au PSG. Mais quelle doit être la priorité du Brésilien ?

Cet été, le PSG a réalisé un recrutement XXL et tout cela, sans trop dépenser. En effet, Leonardo a profité des belles occasions présentes sur le marché, récupérant des joueurs libres de tout contrat et donc gratuits. Cela a ainsi été le cas avec Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et surtout Lionel Messi. Habitué à lâcher des millions d’euros pour recruter, Leonardo a cette fois adopté une stratégie bien différente. Et le directeur sportif du PSG ne devrait pas s’arrêter là…

Le recrutement à 0€ n’est pas terminé !

Dans les mois à venir, Leonardo devrait donc à nouveau se rapprocher de joueurs en fin de contrat pour continuer son recrutement à 0€ pour le PSG. Et le directeur sportif brésilien semble déjà avoir quelques idées en tête à l’instar d’Antonio Rüdiger (Chelsea), mais surtout Franck Kessié (Milan AC). Selon les derniers échos de la presse italienne, un accord serait proche avec l’Ivoirien qui pourrait s’engager pour 5 ans avec un salaire de 12M€ par saison. Et il ne faut également pas oublier Paul Pogba, dans sa dernière année de contrat à Manchester United, lui qui était annoncé proche du PSG cet été. Mais d’autres joueurs sont dans la même situation et Leonardo devrait être à l’affût pour ces futurs joueurs libres.



