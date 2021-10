Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 1 octobre 2021 à 18h45 par A.C.

Très apprécié par Leonardo au Paris Saint-Germain, Marcelo Brozovic se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec l’Inter.

Par deux fois il est passé proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. La presse italienne a plusieurs fois parlé d’un échange orchestré par Leonardo lors de l’été 2020, impliquant le passage de Leandro Paredes à l’Inter et l’arrivée de Marcelo Brozovic. Ce dernier n’a toutefois jamais débarqué au PSG, puisque Paredes aurait tout fait capoter en refusant de poser ses valises à Milan. Après ce premier échec, Leonardo aurait vraisemblablement retenté sa chance lors du dernier mercato estival, avec le même succès.

Ça bloque pour la prolongation de Brozovic à l’Inter