Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opportunité à saisir pour Leonardo dans ce dossier chaud ?

Publié le 1 octobre 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que le PSG est cité avec insistance sur les traces de Franck Kessié, le club de la capitale pourrait avoir une occasion de l’enrôler dès cet hiver.

Désireux de renforcer son milieu de terrain cet été, le PSG avait alors enregistré la signature de Georginio Wijnaldum. Seulement voilà, cela ne suffisait pas au club parisien dans la mesure où il était annoncé que Leonardo travaillait dans l’optique d’enrôler Paul Pogba. Cependant, l’international français est finalement resté à Manchester United et le PSG n’a pas pu enregistrer une seconde arrivée dans son entrejeu. Ce chantier a donc été reporté, et un nouveau nom se détache déjà depuis plusieurs semaines, à savoir celui de Franck Kessié. En fin de contrat le 30 juin prochain à l’AC Milan, l’international italien serait encore très loin d’une prolongation, chose qui pourrait offrir une belle fenêtre de tir au PSG.

Un départ dès cet hiver pour Franck Kessié ?