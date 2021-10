Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La confession de Luis Suarez sur son départ du Barça…

Publié le 1 octobre 2021 à 17h00 par Th.B.

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman qui venait tout juste d’être nommé en août 2020, Luis Suarez a préféré évoquer le destin quant à la tournure des évènements sur la fin de sa carrière au FC Barcelone.

Entre 2014 et 2020, Luis Suarez a pu laissé une trace indélébile dans les livres d’histoire du FC Barcelone puisque avec ses 198 buts l’attaquant Uruguayen est devenu le 3ème meilleur buteur de l’histoire du Barça . Néanmoins, au terme d’une fin de saison chaotique en 2019-2020 au cours de laquelle le FC Barcelone n’a pas remporté le moindre trophée et qui a vu l’ancienne direction connaître des frictions avec le groupe pour des raisons de diminution salariale au tout début de la pandémie du Covid-19 notamment, Suarez a dû plier bagage. À l’occasion d’un long entretien accordé à SPORT , Luis Suarez a notamment été interrogé sur le fait que Ronald Koeman l’ait poussé vers la sortie dès sa nomination au poste d’entraîneur en août 2020 après la débâcle du FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des champions (8-2). Suarez est revenu sur cet épisode et sur son choix de signer à l’Atletico de Madrid.

« J'ai pris une grande décision, même si beaucoup doutaient que je ne sois pas à la hauteur »