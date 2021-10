Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise très sérieusement pour ce successeur de Koeman !

Publié le 1 octobre 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que le temps de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est compté, la piste menant à Andrea Pirlo pour le remplacer semble prendre de l’épaisseur.

Ronald Koeman l’a dit en conférence de presse ce vendredi : « pour l’instant je reste ». Toute la question est de savoir combien de temps durera ce « pour l’instant », mais tout indique qu’il ne sera pas long. En effet, alors que le Néerlandais est sur la sellette, le FC Barcelone serait d’ores et déjà à la recherche de son successeur et ciblerait notamment Andrea Pirlo dans cette optique. Et visiblement, cette piste est en train de prendre de l’épaisseur.

Andrea Pirlo a une proposition sur la table